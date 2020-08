Diamanti nella storia: vince il premio come giocatore dell’anno in Australia. Primo straniero a riuscirci (Di martedì 18 agosto 2020) Alessandro Diamanti nella storia del campionato Australiano. L'ex trequartista anche di Bologna e Livorno si è laureato come giocatore dell’anno in A-League per la stagione 2019-2020. Il fantasista è stato assoluto protagonista con la maglia del Western United aggiudicandosi il premio Alex Tobin Award.Diamanti nella storiacaption id="attachment 949713" align="alignnone" width="801" Diamanti (getty images)/captionArrivato in Australia la scorsa estate, Diamanti era stato subito nominato capitano del Western United. Grazie alla sua classe e alla sua personalità, l’ex Livorno ha trionfato subito a livello persona con l’Alex Tobin ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Diamanti nella Diamanti nella storia: vince il premio come giocatore dell’anno in Australia. Primo straniero a riuscirci ItaSportPress Ferrara riparte con l’arte: già 50mila visitatori

Ferrara ha raggiunto quota 50mila visitatori nell’era post-lockdown grazie a iniziative ... per la mostra di Banksy a palazzo Diamanti, per le due serate di anteprima del film ‘Volevo nascondermi’, ...

Principessa Charlotte, quando potrà indossare la sua prima tiara di diamanti

Nascere nella Royal Family inglese non è così desiderabile come si crede, è necessario attenersi alla rigida etichetta, apparire sempre impeccabili in pubblico e prepararsi alla futura vita da re e re ...

