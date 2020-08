Covid, positiva dopo vacanze va in discoteca: ansia per 200 persone (Di martedì 18 agosto 2020) La ragazza è andata a ballare in una discoteca prima di conoscere l’esito del tampone effettuato dopo essere tornata da Malta. positiva al Covid al tampone due giorni dopo: 200 persone in allerta È allarme tra Fidenza e Salsomaggiore, nella provincia di Parma. Una ragazza rientrata da Malta, positiva al Covid, è andata a ballare in una discoteca di Colle San Giuseppe di Castel Nuovo a Piacenza, prima di conoscere l’esito del tampone. La 20enne successivamente risultata positiva al test effettuato il 16 agosto, incurante del pericolo, la sera tra il 14 e il 15 si è recata insieme al ragazzo e alcuni amici ad un evento di musica e balli di gruppo. La giovane era rientrata da Malta, ... Leggi su bloglive

RaiNews : È ancora intubata in rianimazione all'ospedale di padova la bambina di 5 anni positiva al Covid ricoverata per prob… - HuffPostItalia : Va a ballare al rientro da Malta, poi risulta positiva al Covid: appello a 200 persone per il tampone - RaiNews : Positiva una ragazza di ritorno dalla Grecia. Tre casi in Abruzzo di rientro da Malta - giovaporcu : Tutti virologi tutti scienziati però la popolazione continua ad essere sempre più positiva al #covid forse qualcos… - vivere_sardegna : Decimomannu, nuovo caso di Covid: “Positiva una persona appena rientrata dalla Spagna” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positiva Bimba positiva a Padova, "da capire se Covid ha causato sindrome" Adnkronos Covid, positiva dopo vacanze va in discoteca: ansia per 200 persone

Positiva al covid al tampone due giorni dopo: 200 persone in allerta È allarme tra Fidenza e Salsomaggiore, nella provincia di Parma. Una ragazza rientrata da Malta, positiva al covid, è andata a ...

Covid 19, in 24 ore 20 positivi|Grafici Nella Bat contagiato bimbo di 6 anni

«I 4 casi registrati - spiega il direttore generale Alessandro Delle Donne - riguardano un bambino di 6 anni asintomatico, già in isolamento a casa per contatto stretto con un caso positivo ...

Positiva al covid al tampone due giorni dopo: 200 persone in allerta È allarme tra Fidenza e Salsomaggiore, nella provincia di Parma. Una ragazza rientrata da Malta, positiva al covid, è andata a ...«I 4 casi registrati - spiega il direttore generale Alessandro Delle Donne - riguardano un bambino di 6 anni asintomatico, già in isolamento a casa per contatto stretto con un caso positivo ...