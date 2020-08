Coronavirus e scuole, Ricciardi: “Riapertura a settembre non è scontata” (Di martedì 18 agosto 2020) Con la nuova impennata di contagi da Coronavirus nel nostro Paese, il consigliere del ministero della Salute Water Ricciardi ha evidenziato alcuni dubbi sulla riapertura delle scuole. “Tutto dipenderà dal comportamento responsabile delle persone”. Preoccupa l’impennata dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. E a preoccupare è anche l’incertezza sulla riapertura delle scuole, disposizione sulla … L'articolo Coronavirus e scuole, Ricciardi: “Riapertura a settembre non è scontata” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - Linkiesta : Il presidente del Consiglio è sparito, Lucia Azzolina non ha un’idea sulla riapertura delle scuole e non si capisce… - Agenzia_Ansa : #Azzolina: 'Riaprire le #scuole ma evitare che richiudano. E' una priorità del Paese, dal 14 al via le lezioni'… - SaluteLab : ?? #Coronavirus e #scuola. L'allarme di Ricciardi: 'La riapertura non è scontata' LEGGI?? - sindelicato : Coronavirus, Sileri: “Le scuole vanno riaperte in sicurezza, massima attenzione. I numeri saliranno anche a discote… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuole Coronavirus, scuole chiuse in caso di positivi tra i banchi Il Tempo Protocollo scuola: l’allievo torna a casa se ha sintomi. Nessun affidamento forzato alla sanità

Ma ecco il testo della precisazione ministeriale: «Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi ...

Sileri, se studente positivo chiusura temporanea scuola

"Nel caso in una classe qualcuno risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli a tutti. Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la scuola riapre". Lo ha detto il ...

Ma ecco il testo della precisazione ministeriale: «Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi ..."Nel caso in una classe qualcuno risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli a tutti. Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la scuola riapre". Lo ha detto il ...