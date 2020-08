Coppia trova centinaia di monete d'oro e d'argento del XIV secolo mentre cammina in un bosco (Di martedì 18 agosto 2020) Una giovane Coppia, che camminava nella zona vicino al monastero di Kladruby , situato nella storica regione boema della Repubblica Ceca, ha trovato lo scorso marzo delle monete d'oro e d'argento del ... Leggi su leggo

Repubblica Ceca, coppia trova centinaia di monete d'oro e d'argento del XIV secolo mentre cammina in un bosco Leggo.it Ravenna, una coppia finita sotto inchiesta per violenza su una donna

La coppia di Ravenna avrebbe drogato la ragazza, abusando di lei fisicamente e psicologicamente per circa 5 giorni. Una coppia di Ravenna sarebbe sotto indagine per aver abusato fisicamente e psicolog ...

Uxoricidio Caltagirone, il marito di Catya si è suicidato in carcere

Caltagirone - Si è suicidato questa sera nel carcere di Caltagirone, dove era recluso Giuseppe Randazzo, il ceramista 50enne che era stato arrestato dalla Polizia perché accusato dell’uccisione della ...

