Banda ultralarga Tim in 2mila Comuni delle "aree bianche" (Di martedì 18 agosto 2020) Tim ha assicurato la copertura con la Banda ‘ultralarga’ di “oltre 2 mila Comuni” nelle ‘aree bianche’ del paese, composte da zone agricole o a bassa densità abitativa. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che l‘intervento si è tenuto in “circa 5 mesi” e ha interessato il 65% delle famiglie residenti in tali aree, raggiunte ora da “connessioni super-veloci”.“L’intensificazione dei programmi di cablaggio e il potenziamento della rete che l’azienda ha realizzato dall’inizio di marzo - spiega il Gruppo - ha permesso la prosecuzione di tutte le attività durante il lockdown, in particolare lo smart working e la didattica online, e di gestire in maniera ... Leggi su huffingtonpost

