Alla convention Dem un minuto di silenzio per George Floyd e il ricordo del fratello (Di martedì 18 agosto 2020) Eric Garner should be alive today. Stephon Clark, Atatiana Jefferson, Sandra Bland ... ... So it's up to us to carry on the fight for justice." #Demconvention pic.twitter.com/bZ7Nt4kn5J - 2020 #... Leggi su globalist

sonolucadini : Storico e imperdibile: il discorso di Michelle Obama alla Convention Democratica, in versione integrale.… - FrancescoBonif1 : “Votate come se la vostra vita dipendesse da questo”, ha detto Michelle Obama alla convention democratica. Una donn… - RaiNews : Primo dei quattro giorni della convention democratica che candiderà formalmente Joe Biden alla presidenza degli Sta… - sprassolato : RT @FrancescoBonif1: “Votate come se la vostra vita dipendesse da questo”, ha detto Michelle Obama alla convention democratica. Una donna s… - SandroBonomi2 : RT @FrancescoBonif1: “Votate come se la vostra vita dipendesse da questo”, ha detto Michelle Obama alla convention democratica. Una donna s… -