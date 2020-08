Vallo della Lucania, trovato morto con un coltello nella pancia (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto È mistero attorno alla morte di un uomo ritrovato ancora con un coltello conficcato nell’addome in una struttura occupata da senzatetto situata nel comune di Vallo della Lucania. Sarebbero stati proprio gli altri occupanti a dare l’allarme ai carabinieri nel primo pomeriggio di oggi dopo il ritrovamento del cadavere nella struttura che è occupata in maniera irregolare da persone senza fissa dimora. L’uomo privo di vita era solito vestire da donna da tempo. Sul posto per tutte le indagini i carabinieri che non escludono nessuna ipotesi sul decesso. Non è esclusa neanche la pista del suicidio che sarebbe tra le più accreditate per la presenza del coltello ancora ... Leggi su anteprima24

