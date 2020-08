Sposa bambina venduta per 20 euro a un vecchio: “Le donne mi tenevano, lui mi stuprava” (Di lunedì 17 agosto 2020) Bambine sono costrette dai genitori a Sposare uomini anziani per pagare un debito o in cambio di una somma di denaro e qualche animale. In Nigeria, il 17% delle spose bambine ha meno di 15 anni. E quasi la metà delle ragazze nigeriane ha già trovato marito prima di diventare maggiorenne. I motivi: povertà, scarsa istruzione e tradizioni sociali e religiose. Una legge a difesa dei diritti dell’infanzia (Child Rights Act), approvata nel 2003, fissa l’età minima per Sposarsi a 18 anni. Tuttavia, fanno notare le ong, questo limite non viene rispettato in tutti gli Stati della Nigeria. Nel novembre 2016, il ministero nigeriano per le pari opportunità e lo sviluppo sociale ha promesso di ridurre del 40% il numero di spose bambine prima del 2020 e di eliminarlo completamente entro il ... Leggi su chenews

