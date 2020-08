Scafati, sono due i nuovi casi positivi al Covid-19 (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto sono due i nuovi casi positivi al Covid 19 a Scafati e non uno come inizialmente reso noto dal bollettino Asl. Si tratta di contatti stretti del primo residente risultato positivo qualche giorno fa. Fortunatamente si tratta di tutti pazienti con lievi sintomi, domiciliati nelle proprie abitazioni senza necessità alcuna di ricovero. “Bisogna necessariamente rispettare le regole del distanziamento sociale, della igienizzazione delle mani”, ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati ricordando che, da oggi, per effetto dell’ordinanza del Ministro della Salute, riparte l’obbligo di usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine o visiere) anche ... Leggi su anteprima24

JNightafter : @spighissimo Come si dice in questi casi tutte le ipotesi sono aperte. O siamo di fronte a scafati detectives, o ai soliti scalzacani. - giangolz : @MassimoFamularo Eh ma in macchina anche, Massimo! Sono partito da Roma, lasciato un amico a Scafati. Poi, Bari, Po… - nullanullino : A furia di camminare sono finita a Scafati, voi tutto bene? - pricut : SALERNO, ECCO CHI SONO I 15 FINALISTI DI 'PALCO D'AUTORE', IL CONTEST RIVOLTO A CANTAUTORI, AUTORI E INTERPRETI. E'… - AlbertoCrescini : @Alexct9 @ils0vranista @Capezzone Con l’Emilia Romagna hanno tirato fuori dal cappello le sardine e hanno ribaltato… -

Ultime Notizie dalla rete : Scafati sono Scafati, sono due i nuovi casi positivi al Covid-19 anteprima24.it Scafati e Pompei, scarichi nel Fiume Sarno: scoperte industrie di conserve IL VIDEO

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Forestale di Napoli – nell’ambito dei controlli delle attività a ridosso del bacino del Fiume Sarno – hanno denunciato per gestione illecita di rifiut ...

Benacquista Latina Basket, torna Marco Passera: “Orgoglioso di vestire i colori nerazzurri”

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Passera, che farà parte del roster nerazzurro nel Campionato di Se ...

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Forestale di Napoli – nell’ambito dei controlli delle attività a ridosso del bacino del Fiume Sarno – hanno denunciato per gestione illecita di rifiut ...Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Passera, che farà parte del roster nerazzurro nel Campionato di Se ...