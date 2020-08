Nocera Inferiore, divieto di attingere e utilizzare le acque dei torrenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Il sindaco Manlio Torquato con l’ Ordinanza n° 32 del 14/08/2020 ha confermato il divieto assoluto di attingere e di utilizzare le acque a scopo irriguo e/o per le pratiche agronomiche, lungo i tratti dei torrenti Cavaiola, Solofrana e dell’Alveo Comune Nocerino, ricadenti nel territorio del Comune di Nocera Inferiore. Il provvedimento, si è reso necessario, considerata la criticità emersa dalle recenti operazioni di monitoraggio sui corpi idrici superficiali, effettuata dall’ARPA Campania. Il Dirigente Fontanella, responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia, ha altresì emanato apposita Ordinanza Dirigenziale prot. ... Leggi su anteprima24

