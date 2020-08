Miley Cyrus, che dopo la rottura con Cody Simpson si sente «libera come un uccellino» (Di lunedì 17 agosto 2020) Miley Cyrus ha rotto con Cody Simpson. E ora si sente «libera come un uccellino». Lo ha rivelato a PageSix una fonte vicina all’ex coppia. La ventisettenne ex stellina Disney e il cantante australiano, 23 anni, si erano fidanzati nell’ottobre 2019. Lei, pochi mesi prima, aveva chiuso il matrimonio (lampo) con l’amore di sempre: Liam Hemsworth. Dopo vari tira e molla, i due nel dicembre 2018 si erano sposati in segreto. Ma la favola era durata appena otto mesi: il 10 agosto 2019 era arrivata la notizia della rottura. Leggi su vanityfair

