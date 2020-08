Milano, in moschea tutti accalcati e senza mascherine. Ma nessuno dice nulla (Video) (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Discoteche chiuse e rigoroso distanziamento da rispettare negli altri locali. Anzi, la nuova ordinanza del governo prevede pure l’obbligo della mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 nei cosiddetti luoghi della movida, come se il virus scegliesse determinate aree e una precisa fascia oraria per circolare. Eppure le restrizioni, vecchie o nuove che siano, non sembrano affatto valere per tutti. Lo deduciamo in base a quanto documentato dal quotidiano cattolico La Nuova Bussola Quotidiana che ha denunciato quanto accaduto venerdì nella moschea di Lampugnano a Milano. Accanto alla tensostruttura del PalaSharp, da tempo abbandonata, è stato collocato da circa dieci anni un tendone che ospita la più grande comunità islamica di Milano per la consueta preghiera del ... Leggi su ilprimatonazionale

