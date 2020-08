Ma perchè non giocare a Dota 2 con i personaggi di League of Legends? (Di lunedì 17 agosto 2020) Ti sei mai immaginato di come potrebbe essere giocare a Dota 2 con i personaggi di League of Legends? E’ molto probabile che il gioco sia così. Ecco di seguito come potrebbe essere. Una comunità di amanti di esports ha creato così una modalità di gioco con il nome di “Dota 2 but League Heroes” in cui sono presenti ben 28 personaggi presi da League of Legends ma protagonisti nel gioco di Dota 2. Saranno presenti Meepo come Teemo, Naga Siren come Nami e Annie come Lina e molti altri, ben 28 in totale come detto prima. Ha parlato di questa modalità in un video il noto e popolare streamer di LoL Buba “RossBoomSocks” Corelli. Durante il video ... Leggi su esports247

