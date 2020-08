Inter-Shakhtar, Lautaro Martinez show: Conte vede la finale, è 3-0 (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Inter probabilmente chiude i conti. Nella semifinale contro lo Shakhtar Donetsk, valevole per l’Europa League 2019/2020, i ragazzi di Antonio Conte trovano la rete del 3-0 grazie ad un recupero palla in avanti e con un destro perfetto di Lautaro Martinez che mira all’angolino, batte ancora Pyatov e di fatto fa volare i nerazzurri verso la finalissima di venerdì prossimo. Leggi su sportface

