Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei nuovi concorrenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono stati svelati i presunti nomi dei concorrenti al Grande Fratello Vip 2020. Il reality più seguito della tv italiana andrà in onda da 14 settembre 2020, in prima serata. Per il secondo anno consecutivo, alla guida del programma ci sarà Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo, presente anche nella scorsa edizione, e dalla new entry Antonella Elia, appena uscita da “Temptation Island”. Salvo imprevisti, per ora il cast é composto da quattordici concorrenti, scelti dalla produzione del Grande Fratello. Non tutti sembrano essere famosi, come nelle scorse edizioni saranno presenti anche qualche “figlio di” o similiari. Tra questi troviamo Giovanni Terzi, futuro marito di Simona ... Leggi su urbanpost

