Emerson Palmieri, il terzino è sul mercato: Inter in vantaggio sulla Juve (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Chelsea sta chiudendo l’acquisto di Chilwell ed ora vuole fare cassa: Emerson Palmieri è in vendita. Juve e Inter sull’italo brasiliano Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha rotto gli indugi ed è pronto a chiudere col Leicester per Chilwell. Una mossa che di fatto dà il via libera alla partenza da Londra di Emerson Palmieri, primo obiettivo di Conte per la fascia mancina. L’italo brasiliano è una precisa richiesta di Conte e dopo l’Europa League farà la sua mossa. Anche la Juve negli ultimi mesi ha fatto più di un sondaggio per l’italo brasiliano gradito a Sarri, ma il cambio allenatore ha messo tutto in discussione. Toccherà a Pirlo valutare la candidatura di ... Leggi su calcionews24

