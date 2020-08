Dopo i runner e i migranti, tocca alla discoteche: perché siamo sempre a caccia dell’untore? (Di lunedì 17 agosto 2020) Quanto è cretino cercare un colpevole di un virus? Molto, moltissimo, eppure qui da noi è lo sport nazionale, praticato soprattutto da certa destra che ha bisogno di rifiutare l’analisi e la complessità per permettersi di restare a galla. Così siamo nell’era delle discoteche. discoteche chiuse il 16 agosto, roba da far tremare i polsi, in attesa che il 26 dicembre si vietino i cenoni natalizi e il 2 gennaio esca un decreto che vieti i veglioni. C’è stata l’epoca dei runners, ve li ricordate? Schiere di forze dell’ordine che correvano armati di droni (e telecamere al seguito) per punire corridori solitari sulla spiaggia. Molta gente era felice: ecco di chi è la colpa, a posto così. Poi, come una glaciazione, è stata ... Leggi su tpi

Il medico che ha corso 35km con la mascherina: «Vi dimostro che non fa male»

Si ritorna a parlare dell’obbligo di mascherina all’aperto per fermare la ripartenza dei contagi da coronavirus. Per confutare la convinzione che usare le mascherine sempre e comunque potrebbe ridurre ...

