David Silva, addio commovente al City: “Grazie a voi sono diventato il calciatore di oggi. Sarò sempre un vostro tifoso” (Di lunedì 17 agosto 2020) È finita la storia tra David Silva e il Manchester City, il fantasista spagnolo ha infatti salutato ai canali ufficiali del club inglese. Adesso, per il trequartista potrebbero aprirsi le porte della Serie A visto l'interesse della Lazio.LE PAROLE DI David Silvacaption id="attachment 561725" align="alignnone" width="600" David Silva (Getty Images)/caption"Saluto un club nel quale mi sono sempre sentito a mio agio, sono rimasto qui per 10 anni e non è mai semplice. Al Manchester City sarò sempre riconoscente, così come la mia famiglia. Non avrei mai immaginato di poter restare così tanto tempo qui. Non è stato semplice adattarmi, arrivai dopo il ... Leggi su itasportpress

