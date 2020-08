Croazia, la ragazza italiana in discoteca al Tg1: «Non c’è Coviddi». Polemiche sui social (Di lunedì 17 agosto 2020) Croazia. «Ragazze vi rendete conto di quello che dite?». La giornalista del Tg1 non può far altro che reagire così alla battuta della ragazza in una discoteca di Pag, in Croazia: «Non c’è più Coviddi, non c’è» Forse un bicchiere di troppo, forse l’entusiasmo di un’estate che volge al termine tra restrizioni e paura. Quella che non hanno i ragazzi ammassati nelle discoteche della Croazia, storie raccontante nel servizio andato in onda sul telegiornale di Rai Uno il 14 agosto. Un reportage sulle misure anti-Coronavirus nel Paese che, oggi, ha deciso di chiudere i club del divertimento a mezzanotte a causa dell’aumento dei contagi. Tanti giovani italiani sono tornati positivi dalle vacanze in ... Leggi su limemagazine.eu

