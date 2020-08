Carbonate, lite tra coetanei: 25enne ferito da una coltelllata (Di lunedì 17 agosto 2020) Carbonate, Como,, 17 agosto 2020 - E' finita molto male la domenica di un venticinquenne di Carbonate che ieri sera, poco dopo le 23, è stato accoltellato al termine di una lite tra coetanei . Sull'... Leggi su ilgiorno

È finito nel peggiore dei modi il fine settimana di un ragazzo del Senegal, accoltellato al fianco dal cugino con il quale divide un appartamento in via Alessandro Volta a Carbonate ... dalla rabbia ...Una lite fra ragazzi all’origine dell’accoltellamento avvenuto ieri sera, poco dopo le 23 in via Alessandro Volta a Carbonate. I due, a quanto si apprende, avrebbero iniziato a discutere animatamente, ...