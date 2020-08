Barcellona, Bartomeu conferma: “Quique Setien è fuori” (Di lunedì 17 agosto 2020) Zero titoli. Fatto inedito in casa Barcellona. Addio alla Liga, nessuna Coppa nazionale e la figuraccia in Champions League contro il Bayern Monaco. Josep Maria Bartomeu non poteva che decidere per l'esonero dell'attuale tecnico Quique Setien. Manca ancora l'ufficialità ma dalle prime indiscrezioni, l'addio del mister sarebbe imminente.Barcellona: Setien esoneratocaption id="attachment 985293" align="alignnone" width="624" Setien (Getty Images)/captionNella notte, l'incontro tra Bartomeu e Abidal che avrebbe confermato quanto già era nell'aria. Il Barcellona deve rivoluzionare l'ambiente ad iniziare dal tecnico Setien che non ha mai convinto del tutto dirigenza e calciatori stessi. Ecco perché, come ... Leggi su itasportpress

