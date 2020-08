Tragedia in vacanza, muore in mare a 38 anni sotto gli occhi dei bagnanti (Di domenica 16 agosto 2020) Tragedia al mare nel giorno di Ferragosto. È successo a Brindisi, sul litorale nord. Tra i primi ad intervenire, il bagnino del più vicino stabilimento balneare, l’Oktagona. Una volta riportato a riva, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati vigili del fuoco e uomini del 118. Inutili i soccorsi. L’uomo, un 38enne, di nazionalità irachena, è morto annegato sotto gli occhi dei tanti bagnanti che si trovavano in zona. Sono stati proprio alcuni di essi a notare che l’uomo si trovava in difficoltà – il mare era molto mosso a causa del forte vento – e a dare l’allarme. Sempre ieri un bambino di appena venti mesi è morto annegato nella piscina di una abitazione privata, a ... Leggi su caffeinamagazine

Tragedia di Ferragosto in Veneto, dove una giovane mamma originaria di Napoli, Barbara Palumbo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Ca' Noghera. La donna, che viveva con il marito e i ...

Coronavirus ultime notizie. Francia, 3.310 casi in un giorno. Russia, prodotto primo lotto di vaccino

Sono iniziati stamane all'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia i primi tamponi sui turisti in arrivo da Paesi europei a maggior rischio Covid. Finora sono stati effettuati 200 test su passeggeri scesi da ...

