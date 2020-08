Serie B, tutto pronto per Frosinone-Spezia: è caccia alla A. Quote e probabili formazioni del match (Di domenica 16 agosto 2020) tutto pronto per Frosinone-Spezia.Stasera, allo Stadio "Benito Stirpe", andrà in scena il primo dei due atti della finale playoff di Serie B: la gara, in programma alle ore 21.15 sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato cadetto. I bookmakers vedono favoriti i padroni di casa: il segno 1, infatti, è quotato a 2.35, il pareggio è offerto a 3.00. La vittoria della formazione ospite, invece, è quotata a 3.35.Alessandro Nesta, per provare a conquistare la Serie A, si affiderà al suo solito 3-5-2 con Bardi in porta, in difesa spazio a Brighenti, Ariaudo e Krajnc. Centrocampo a cinque con Salvi, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto e in avanti spazio al duo formato sa Dionisi e ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutto Le serie TV con cui fare binge watching quest'estate Ninja Marketing The Suicide Squad: scene e nuovi personaggi al DC FanDome

Oltre a Margot Robbie (appunto, come Harley Quinn) nel cast di The Suicide Squad troviamo David Dasmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling NG, Flula Bo ...

Serie TV: le più belle su Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+

Le serie tv, così come i film e i cartoni animati, ci hanno accompagnati durante tutto il periodo della quarantena. Anche se la vita oggi è tornata quasi alla normalità, si ha sempre il modo per veder ...

