Reguilón, assist in semifinale di EL per il terzino seguito dal Napoli (Di domenica 16 agosto 2020) Ancora in evidenza Sergio Reguilon, autore di un'ottima prova nella semifinale di Europa League contro il Manchester United. Leggi su tuttonapoli

CaconeLazio : @TuttoMercatoWeb Suso vince l'EL e lanno prossimo gioca la CL. Ma x i miladristi era lui il problema dl Milan (30 e… - Spazio_Napoli : - Falso_Nueve_IT : #Lopetegui ha dato la svolta con i cambi. Decisivo quello di #deJong, autore del gol vittoria su assist di Jesus… - Maxi_Gooner : L' assist di Angelino contro l' Atleti, le mostruose prestazioni di Alphonso Davies e Kimmich contro il Barça, stas… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: 26' - PAREGGIO DEL SIVIGLIA! Suso firma l'1-1 terminando una bellissima azione collettiva su assist di Reguilon #Sivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Reguilón assist