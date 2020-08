Puglia, l'allarme della Coldiretti: 'Aumenta il consumo di pesce del 25% ma i pescatori sono allo stremo' (Di domenica 16 agosto 2020) Aumenta il consumo di pesce in Puglia proprio mentre scatta il fermo: lo sottolinea la Coldiretti Puglia che sottolinea come i menù dei pugliesi che ricercano piatti light, abbiano fatto registrare un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

