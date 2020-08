Nessuna seconda ondata. La verità di Vaia sul coronavirus (Di domenica 16 agosto 2020) seconda ondata sì, seconda ondata no. Tutti si accapigliano sulla previsione di quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Adesso a fare chiarezza ci pensa Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma. "In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per una ripresa della pandemia, dovuta a più focolai. La domanda che ci si pone, tutti, è legittima: siamo nella seconda ondata? Ci aspetta una seconda ondata? No. Non siamo nella seconda ondata né essa verrà se saremo in grado, come sono certo, di affrontare, di petto, anche questo particolare momento. Quello che oggi va fatto è quello che abbiamo fatto ... Leggi su iltempo

"Ormai i decessi si contano sulle dita di una mano, i contagi sono naturali, le terapie intensive vuote e invece di guardare le cose con ottimismo si sta rovinando anche il mese di agosto con allarmis ...

