MotoGp – Dovizioso ‘stranito’, Mir felice, Miller soddisfatto: le parole dei top-3 dopo il Gp dell’Austria (Di domenica 16 agosto 2020) Andrea Dovizioso vince il Gp dell’Austria al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il pilota forlivese trionfa all’indomani dell’annuncio del suo addio alla Ducati, per quello che è un successo ricco di significato. Alle sue spalle Mir supera Miller proprio nel finale. Le parole dei top-3 al parco chiuso dopo il Gp dell’Austria: Andrea Dovizioso: “è stata una vittoria molto strana. Avere due partenze è stato strano non è stato facile ripartire la seconda volta. Sono riuscito a gestire la gara, avevo alcune curve in cui ero più veloce, sono stato forte su alcune staccate, ho imposto il mio ritmo. Sono felice, ringrazio il mio team“. Joan Mir: “giornata intensa, avevamo il ritmo da podio da diverse ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @AndreaDovizioso lascerà la @ducaticorse a fine 2020: 'Non ci sono le condizioni per continuare'… - SkySportMotoGP : Il DG @ducaticorse rilascia le sue prime parole dopo la separazione con @AndreaDovizioso: 'Un rischio, ma valutiamo… - Motorsport_FR : ?? OFFICIEL ?? Andrea Dovizioso quittera Ducati en fin de saison ! #MotoGP | #AustrianGP - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato dalla m… - FormulaPassion : #MotoGP | La classifica iridata dopo il Gran Premio d'Austria #AustrianGP -