Leclerc attacca la Ferrari: "Non siamo forti, non funziona nulla" (Di domenica 16 agosto 2020) MONTMELO' - "Questa è più o meno l'immagine degli ultimi weekend perché non siamo abbastanza forti. Che si tratti di motore o di aerodinamica il nostro non è un pacchetto generale forte, dobbiamo ... Leggi su corrieredellosport

Gianludale27 : Leclerc: 'I got some vibrations'. Tre giri alla fine e ha 14 secondi su Albon. Intanto Hamilton attacca Bottas e ri… - F1Newsinfo : Leclerc attacca Norris e lo passa #F1 #F170 #F170GP -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc attacca Live F1, diretta GP Spagna: vince Hamilton su Verstappen, Vettel settimo, Leclerc KO Il Gazzettino Diretta Formula 1/ In Spagna la Mercedes allunga sulla Red Bull, l’orgoglio di Vettel

Sta per cominciare il Gran Premio di Spagna sul Circuito di Catalogna, sede della sesta gara del mondiale 2020 di Formula 1. La Mercedes vuole tornare sul gradino più alto del podio e proverà a farlo ...

Gp Spagna, Vettel settimo e Leclerc fuori: solito dominio di Hamilton

MONTMELO' - Altra gara deludente per la Ferrari a Montmelò. Sebastian Vettel lotta e attacca il proprio muretto e alla fine riesce a strappare un settimo posto a cui però fa da contraltare il ritiro d ...

Sta per cominciare il Gran Premio di Spagna sul Circuito di Catalogna, sede della sesta gara del mondiale 2020 di Formula 1. La Mercedes vuole tornare sul gradino più alto del podio e proverà a farlo ...MONTMELO' - Altra gara deludente per la Ferrari a Montmelò. Sebastian Vettel lotta e attacca il proprio muretto e alla fine riesce a strappare un settimo posto a cui però fa da contraltare il ritiro d ...