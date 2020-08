I positivi non stanno in discoteca ma arrivano sui barconi. La verità di Borghi sbugiarda il governo (Di domenica 16 agosto 2020) Claudio Borghi non gliele manda certo a dire. Il deputato leghiste si chiede perché se i positivi non stanno in discoteca ma arrivano sui barconi, il governo ha deciso di chiudere le discoteche ma lascia sbarcare tranquillamente i clandestini sulle nostre coste. Scusi @robersperanza è possibile sapere dei nuovi casi positivi registrati nell'ultimo mese quanti erano stati in discoteca e quanti invece erano migranti clandestini? — Claudio Borghi A. (@Borghi claudio) August 16, 2020 Leggi su iltempo

(ANSA) – MILANO, 16 AGO – Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 ‘debolmente positivi’ e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati son ...

Covid, la prima (ri)chiusura del governo

Consumati i balli di Ferragosto, il governo chiude le discoteche. È la decisione del giorno dopo, ma può essere l’anticipo della nuova stagione di chiusure. La paura che i contagi da Coronavirus possa ...

