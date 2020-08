Giro del Delfinato, Roglic si ritira (Di domenica 16 agosto 2020) PARIGI, FRANCIA, - Colpo di scena al Giro del Delfinato . Vittima ieri di una caduta ma ancora al comando della classifica generale, Primoz Roglic non prenderà parte alla quinta e ultima tappa. Lo ... Leggi su corrieredellosport

