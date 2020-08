Fortnite rimosso da Google e Apple e su eBay spuntano iPad con il gioco a prezzi folli (Di domenica 16 agosto 2020) Aggiornamento: Pare che qualcuno senta veramente la mancanza di Fortnite su iPad. Secondo quanto segnalato da un lettore, su eBay qualcuno ha messo all'asta il proprio iPad Pro 12.9 con Fortnite installato, per l'impossibile cifra di 5000 euro. La cosa più sconvolgente? Qualcuno ha effettivamente fatto un'offerta per aggiudicarsi l'apparecchio a quella cifra. Mai sottovalutare "l'effetto P.T.".News Originale: Poco dopo che Apple ha rimosso Fortnite dall'App Store (e anche da Google Store) i possessori di iPad non hanno impiegato molto a mettere in vendita i propri dispositivi su eBay con il gioco dentro.Un utente di eBay alemccra7 ha messo in vendita ... Leggi su eurogamer

