Coronavirus Lazio, i casi continuano ad aumentare: oggi 68 positivi, più della metà dei contagi sono d’importazione (Di domenica 16 agosto 2020) oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi dalla Croazia, tre casi dall’ Ucraina, tre casi dalla Spagna (uno da Formentera), tre casi dalla Grecia (Corfu’), un caso dalla Romania e un caso dal Libano. Considerato l’iper afflusso di oggi domenica 16 agosto al drive-in del San Giovanni sono aperti anche il drive-in del Forlanini e quello del Santa Maria della Pietà che al momento sono praticamente vuoti. Da domani tutti i drive-in sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

