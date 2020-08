Brutte notizie per Flavio Insinna, la voce rimbalza nei corridoi Rai. Cosa sta succedendo (Di domenica 16 agosto 2020) Flavio Insinna, l’indiscrezione prende sempre più spazio. Una data all’orizzonte per L’Eredità, ma ancora tanti i dubbi che circolano a riguardo. Il prossimo 28 settembre dovrebbe avere inizio la nuova stagione del programma, ma con qualche radicale cambiamento. Una ripartenza per la nuova stagione televisiva del programma che sembra trovare fatica. E il caldo, questa volta c’entra ben poco. Se da un lato è stato concesso qualche giorno in più alla conduzione di Marco Liorni per Reazione a catena, dall’altro lo slittamento per L’Eredità sembra essere inevitabile. A tal proposito non è ancora sopraggiunta una conferma in grado di spazzare via ogni dubbio, ma il rischio esiste. Dopo le due ultime stagioni del quiz show e il successo indiscutibile, Flavio ... Leggi su caffeinamagazine

Giro di Lombardia Remco Evenepoel cade in un burrone. Il video

La caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia. Per il belga la frattura del bacino. COMO – Brutta caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia. Il talento belga durante la discesa successiva al ...

“Malata oncologica, devo aspettare 14 mesi per una Tac all’addome”

Graziella Rigodanzo di Aosta ha subito un anno e mezzo fa un’operazione per un carcinoma ovarico e come tutti i malati oncologici deve sottoporsi a periodici controlli per scongiurare il rischio recid ...

