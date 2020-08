Brescia, si tuffa in una piscina con poca acqua: 26enne è grave (Di domenica 16 agosto 2020) commenta La serata di festa è finita in modo drammatico al parco Le Vele di San Gervasio, in provincia di Brescia, dove un fuori programma, quando le piscine erano già chiuse, un 26enne si è tuffato, ... Leggi su tgcom24.mediaset

