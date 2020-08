Agente Polstrada investito da un’auto sull’A1: è grave (Di domenica 16 agosto 2020) Un’auto ha inviesito un Agente Polstrada che stava togliendo degli ostacoli dalla carreggiata sulla diramazione Roma Nord dell’A1. Gravi le sue condizioni. L’incidente intorno alle 19:30 del 15 agosto. Il ferito si trova ora presso il Policlinico Gemelli. Sono gravi le condizioni dell’Agente della Polstrada investito ieri sera intorno alle 19.30 sull’A1. L’uomo era occupato nella … L'articolo Agente Polstrada investito da un’auto sull’A1: è grave proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : Si trovava nella corsia d’emergenza dell’autostrada. L’uomo è stato portato al Gemelli con l’elisoccorso. - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Grave agente della Polstrada investito in corsia di emergenza sulla diramazione Roma Nord della A1 [aggiornamento delle 22:26… - rep_roma : Grave agente della Polstrada investito in corsia di emergenza sulla diramazione Roma Nord della A1 [aggiornamento d… - ItaliaNEWS : Grave agente della Polstrada investito in corsia di emergenza sulla diramazione Roma Nord della A1… - CoESItalia : Nuovo Articolo: Roma, agente della polstrada investito sulla A1: è grave -