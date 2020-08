L’infermiere Marco Bellafiore: «Veniteme a di’ che non ce n’è Coviddi, in una tuta a 30 gradi ce stiamo noi» (Di sabato 15 agosto 2020) Un post che ha ottenuto quasi diecimila condivisioni in poche ore e che riguarda l’attuale situazione in Italia, con il coronavirus che sta tornando a preoccupare e schiere di ragazzi che continuano ad avere un atteggiamento piuttosto superficiale. Per questo Marco Bellafiore, infermiere romano, ha voluto sfogarsi su Facebook parlando dei suoi stati d’animo, soprattutto oggi dopo aver visto una serie di ragazzi – in un servizio del Tg1 andato in onda nella serata di ieri – totalmente indifferenti alla diffusione del contagio, con tanto di ripresa del tormentone estivo «Non ce n’è Coviddi». LEGGI ANCHE > I ragazzi italiani intervistati in Croazia nelle discoteche: «Non ce n’è Coviddi» Marco Bellafiore ... Leggi su giornalettismo

