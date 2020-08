Guasto alla rete: la zona tra via Sidoli e via XXVI Maggio senz'acqua dal pomeriggio (Di sabato 15 agosto 2020) La zona tra via Sidoli e via XXVI Maggio è senz'acqua dal pomeriggio per un Guasto piuttosto consistente alla rete. Diverse le abitazioni con i rubinetti a secco. I tecnici sono al lavoro per il ... Leggi su gazzettadiparma

Ultime Notizie dalla rete : Guasto alla Guasto alla rete: la zona tra via Sidoli e via XXVI Maggio senz'acqua dal pomeriggio Gazzetta di Parma CORONAVIRUS / 443 – SITUAZIONE IN PIEMONTE – Sono 26.440 i pazienti guariti

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.440 (+46 rispetto ...

Emergenza coronavirus: in Italia aumentano i contagi, + 629

Trend dei contagi da coronavirus ancora in salita in Italia: nelle ultime 24 ore si è registrato un +629, contro i 574 di venerdì 14 agosto. I nuovi positivi fanno salire il totale dei casi accertati ...

