Ghost of Tsushima è diventato il first party PS4 più venduto in Giappone in sole tre settimane (Di sabato 15 agosto 2020) Ghost of Tsushima è riuscito a stabilire un nuovo record in patria...o, per essere corretti, in terra straniera. Il titolo Sucker Punch è infatti diventato non solo il gioco più venduto nel mese di luglio, ma anche l'esclusiva PS4 più venduta in Giappone.Sony è riuscita a creare parecchi first party interessanti e gran successo di vendite in tutto il mondo, come The Last of Us 2 e Horizon Zero Dawn, ma anche questi giganti hanno dovuto cedere il passo al samurai Jin.Secondo quanto riportato da Famitsu, Ghost of Tsushima è riuscito a battere il precedente detentore del record, Spider-Man, riuscendo a vendere oltre 330.000 copie retail in Giappone, in sole tre ... Leggi su eurogamer

