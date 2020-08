Coronavirus, più di 21 milioni di casi nel mondo. In Francia oltre 2.800 contagi in 24 ore (Di sabato 15 agosto 2020) Sono 21.083.098 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 763.323 i morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 5.312.464 casi e 168.429 vittime. Segue il Brasile con 3.226.443 infetti e 105.490 decessi. Usa Ansa La protesta di studenti e insegnanti contro la riapertura delle scuole, New York, UsaNegli Stati Uniti i contagi hanno superato i 5,3 milioni, 63.742 in più rispetto al conteggio di ieri. I morti sono 168.429, 1.323 più di ieri. Secondo una stima del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti, i morti per Coronavirus supereranno quota 200mila entro settembre. E mentre continua il pressing di Donald Trump per riaprire le scuole, un nuovo ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - fanpage : Più morti di infarto per paura di #Covid_19 in ospedale. Una vasta ricerca conferma i dati - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in #Italia e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore:… - Cesaria30376066 : RT @Pontifex_it: Il coronavirus non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie. Una… - antonellabraca2 : RT @CesareSacchetti: Il @Corriere:'i nuovi contagi sono 384.' Contagiati al 99% asintomatici. Praticamente l'informazione italiana non fa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più I 10 calciatori più pagati al mondo | 2013 Calcioblog.it