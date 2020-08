Calciomercato Milan: il “regalo” di Suso cambia l’estate rossonera (Di sabato 15 agosto 2020) Il Milan progetta le prossime mosse di Calciomercato. Monte ingaggi da alleggerire ed esuberi da piazzare. La plusvalenza ottenuta dal riscatto di Suso gioca un ruolo chiave nell’estate dei rossoneri Comincia a prendere forma il Calciomercato del Milan. La programmazione del futuro dei rossoneri passa sicuramente da un paio di punti fondamentali: alleggerimento del monte ingaggi e giocatori in esubero da piazzare. La trattativa con il Torino per Ricardo Rodriguez sta per sbloccarsi, mentre si fanno più insistenti le voci di un possibile addio di Pepe Reina, direzione Valencia. Ma quello che può dare la vera svolta all’estate dei rossoneri è la plusvalenza ottenuta dalla cessione di Suso. L’andaluso potrebbe regalare l’ultima gioia ai tifosi ... Leggi su bloglive

