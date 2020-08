Barcellona, cosa succede dopo l’umiliante sconfitta col Bayern? Le ipotesi: il cambio al vertice e l’addio dei simboli (pure Messi?) (Di sabato 15 agosto 2020) E ora cosa succede al Barcellona? È la domanda più gettonata dopo l’umiliante 8-2 subito dal Bayern Monaco. dopo la delusione per la mancata vittoria della Liga, l’eliminazione anticipata dalla Champions League potrebbe rappresentare la fine di un ciclo cominciato nel lontano 2006. Tra le voci di mercato su Messi e il caos dirigenziale di questi ultimi mesi, il Barcellona sembra essere arrivato a un bivio della propria storia. Il tecnico Setien non rimarrà. A chi verrà affidata la rifondazione? Xavi è il primo nome sulla lista, ma attenzione anche a Pochettino. Ogni decisione verrà presa lunedì prossimo, quando si svolgerà una riunione straordinaria d’emergenza per reimpostare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

MarcoBarzaghi : Telefono bollente per #Allegri in Sardegna.. contatti con il Barcellona o aspetta di vedere cosa succede all'Inter?… - clikservernet : Barcellona, cosa succede dopo l’umiliante sconfitta col Bayern? Le ipotesi: il cambio al vertice e l’addio dei simb… - Noovyis : (Barcellona, cosa succede dopo l’umiliante sconfitta col Bayern? Le ipotesi: il cambio al vertice e l’addio dei sim… - rinoscialo : @johnny___fns È stata una fortuna uscire con il Barcellona. Cosa sarebbe successo con il Bayern? ?? - toMMilanello : #Bayern in #UCL 3-0 ?? Stella Rossa 7-2 ?? Tottenham 3-2 ?? Olympiacos 2-0 ?? Olympiacos 6-0 ?? Stella Rossa 3-1 ?? T… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona cosa Barcellona, cosa succede dopo l’umiliante sconfitta col Bayern? Le ipotesi: il cambio al vertice e… Il Fatto Quotidiano Barcellona, cosa succede dopo l’umiliante sconfitta col Bayern? Le ipotesi: il cambio al vertice e l’addio dei simboli (pure Messi?)

E ora cosa succede al Barcellona? È la domanda più gettonata dopo l’umiliante 8-2 subito dal Bayern Monaco. Dopo la delusione per la mancata vittoria della Liga, l’eliminazione anticipata dalla Champi ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ In pista per la pole position (Gp Spagna)

Nella trepidante attesa di dare la parola alla pista di Barcellona per le prove che definiranno la griglia di partenza Formula 1 per il Gp di Spagna 2020, ecco che vale la pena andare a vedere nel det ...

E ora cosa succede al Barcellona? È la domanda più gettonata dopo l’umiliante 8-2 subito dal Bayern Monaco. Dopo la delusione per la mancata vittoria della Liga, l’eliminazione anticipata dalla Champi ...Nella trepidante attesa di dare la parola alla pista di Barcellona per le prove che definiranno la griglia di partenza Formula 1 per il Gp di Spagna 2020, ecco che vale la pena andare a vedere nel det ...