"Violate norme anti covid", discoteca chiusa per 10 giorni nel Bresciano (Di venerdì 14 agosto 2020) Brescia, 14 agosto 2020 - La prefettura di Brescia ha disposto la chiusura per dieci giorni di una discoteca di Lonato del Garda, nel Bresciano. Il provvedimento prefettizio, eseguito dai carabinieri ,... Leggi su ilgiorno

La Prefettura di Brescia ha disposto la chiusura per dieci giorni della discoteca Sesto Senso, a Lonato del Garda.Il provvedimento prefettizio, eseguito dai carabinieri, è stato disposto a seguito di ...