Upamecano MVP contro l’Atletico: il Lipsia lo blinda con una cluasola (Di venerdì 14 agosto 2020) Dayot Upamecano è stato scelto come Man of the Match della partita tra Lipsia-Atletico Madrid: sul francese c’era il Milan ma i tedeschi lo hanno blindato Il Lipsia accede per la prima volta nella sua storia ad una semifinale di Champions League e Dayot Upamecano viene nominato il man of the match della sfida contro l’Atletico Madrid. Il centrale francese, classe ’98, ha impressionato nella sua prestazione contro due attaccanti forti come Diego Costa e Alvaro Morata. Buona parte della vittoria della squadra di Nagelsmann è anche grazie alla sua ottima prova e le big hanno preso nota su questo prospetto, già in orbita di alcune squadre. Su tutte, il Milan di Elliott: per tempo il club rossonero ha corteggiato ... Leggi su zon

Mounir29334203 : upamecano mvp il a étouffer Diego Costa #EDS -

Ultime Notizie dalla rete : Upamecano MVP Upamecano MVP contro l’Atletico: il Lipsia lo blinda con una cluasola Zon.it