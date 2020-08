Svastica sulla torta: le scuse di Serena Enardu (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena Enardu e la gemella Elga sono finite nella bufera per aver pubblicato su Instagram una torta di compleanno con la Svastica nazista: le scuse Scivolone per Serena Enardu e la gemella Elga: le due ex troniste di Uomini e Donne ieri sera erano tra le invitate della festa di compleanno a sorpresa organizzata per la loro personal trainer, sulla cui torta campeggiava una Svastica nazista. Le immagini, in cui l’abominevole simbolo si vede chiaramente, una volta pubblicate sui social hanno subito fatto il giro del web e scatenato l’indignazione generale: visto il clamore sollevato, le due hanno affidato a alcune storie Instagram le loro scuse, dal profilo ufficiale di ... Leggi su zon

