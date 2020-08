PayPal nel mirino: mail truffa da secure@intl-limited.com pericolose (Di venerdì 14 agosto 2020) Più di qualcuno in Italia sta ricevendo una comunicazione dall'indirizzo secure@intl-limited.com pericolose. Questo sembrerebbe essere riconducibile a PayPal e come tale viene interpretato da molti. Peccato davvero che in molti ci caschino ma siamo al cospetto di una nuova campagna di raggiro online davvero pericolosa, pure perché davvero ben costruita. Questo agosto è senz'altro contrassegnato proprio da mail truffa ai danni di PayPal. Avevamo segnalato la specifica e fraudolenta pratica solo qualche giorno fa. In particolare le missive che raggiungevano ignari utenti facevano riferimento all'account PayPal momentaneamente sospeso e alla necessità di riattivarlo con una determinata procedura. Tutto falso ... Leggi su optimagazine

