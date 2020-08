Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati: l’addio con il rilascio di Midnight Sky (Di venerdì 14 agosto 2020) Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati. La conferma definitiva arriva oggi, proprio nel giorno del ritorno musicale di Miley Cyrus. Il suo nuovo singolo è Midnight Sky e l'artista ha informato di aver anche diretto personalmente il relativo videoclip ufficiale. Non solo il nuovo brano inedito: Miley Cyrus oggi occupa le pagine dei giornali anche per un altro motivo, legato alla sua vita privata. La relazione sentimentale con Cody Simpson è giunta al capolinea. Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati dopo 10 mesi di fidanzamento. L'amore ... Leggi su optimagazine

