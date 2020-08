Mascherine nelle discoteche all'aperto. Arriva la stretta di Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel giorno in cui si sfiorano i 600 contagi in 24 ore, si corre ai ripari. Sono 574 i nuovi casi, mai così tanti dallo scorso 28 maggio, che portano - da inizio pandemia - a 252.809 persone che hanno contratto il Coronavirus, con +2% rispetto a ieri. Scendono i decessi dai sei di ieri ai tre di oggi. Anche la situazione negli ospedali vede una risalita dei casi: 56 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1,8%). E gli occhi del governo sono puntati sul weekend di Ferragosto. A fare paura sono soprattutto le discoteche, dove è difficile mantenere le distanze e dove la mascherina sembra essere più un outfit, che una protezione necessaria e obbligatoria. I comportamenti, spesso sconsiderati, di giovani che ballano e si divertono, stanno infatti incidendo sui nuovi contagi e la stretta si è resa necessaria. ... Leggi su iltempo

quinta : Ci tracciano tutti con il 5G che diffonde il virus. Ecco cosa nascondono nelle mascherine!! Guardate fino in fond… - tempoweb : Mascherine nelle discoteche all'aperto. Arriva la stretta di Ferragosto #mascherine #coronavirus #covid #… - LuigiFaedo : Da domani in veneto nelle discoteche si balla solo al 50% della capienza e colle mascherine indossate. Sempre. I lo… - PoliticaNewsNow : Regione Veneto, nelle discoteche capienza al 50% e obbligo mascherine - PoliticaNewsNow : Regione Veneto, nelle discoteche capienza al 50% e obbligo mascherine -