“Le mie femmine”. Giovane, vip e presto papà. E non vede l’ora (Di venerdì 14 agosto 2020) La notizia annunciata da Maria De Filippi durante ‘Amici Speciali’ ha fatto commuovere milioni di telespettatori e di suoi fan. Parliamo ovviamente di Stash Fiordispino, che diventerà presto papà. Lui e la sua dolce metà Giulia Belmonte si stanno gustando quest’estate, prima di diventare genitori ed assumersi tante responsabilità. Il cantante partenopeo nelle scorse ore ha voluto pubblicare una dolcissima immagine che li ritrae insieme. E i fan sono decisamente impazziti di gioia. La coppia si sta godendo la vacanza nella meravigliosa Positano e da quando la notizia è diventata di dominio pubblico, spesso e volentieri si immortalano in atteggiamenti intimi e molto affettuosi. Ad esempio la ragazza ha postato in passato l’immagine dell’ecografia ed ha fatto ascoltare il battito del cuore della figlia che ... Leggi su caffeinamagazine

fattoquotidiano : Lite con Salvini, lo sfogo della vicesindaca dem: “Minacce social e pressioni della Lega per le mie dimissioni”. E… - CarloCalenda : Ne #imostri sostengo che il principio di rappresentanza supera sempre quello di competenza e che non possono essere… - DantiNicola : Da #SantAnnadiStazzema sono partite le mie 2 campagne elettorali per le europee. Per ricordare dove sono nate le no… - erwinmorallos29 : RT @VhinBarana: Chi mi sprezza, e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica; la parola che io ho ragionata sarà quella che lo giudicherà… - caotica1989 : Quando sono arrabbiata le mie orecchie diventano rosse bollenti. -

Ultime Notizie dalla rete : “Le mie Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera