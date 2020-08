In pensione con Ape sociale: la qualifica del lavoro gravoso deve essere esatta (Di venerdì 14 agosto 2020) In pensione con Ape sociale con lavoro gravoso, non è sempre facile, più volte l’istanza viene rifiutata, ma perchè? Uno dei motivi può riguardare la categoria Istat errata che non classifica il lavoro gravoso indicato come requisito per accedere al beneficio. La pensione Ape sociale fa parte delle pensioni news e probabilmente sarà prorogata anche nel 2021 rafforzata. In pensione con Ape sociale: la domanda rigettata per due volte Un lettore ci chiede come mai la sua domanda è stata rifiutata per ben due volte consecutive: “Mi scusi le vorrei fare una domanda. Sono due volte che mi rifiutano l’ape social, ho 64 anni con 37 di contributi ma con tutto che ... Leggi su notizieora

