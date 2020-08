Il licenide del timo ritorna a prosperare in UK (Di venerdì 14 agosto 2020) Precedentemente estinto in Inghilterra il licenide del timo (Phengaris arion) sta ritornando pian piano a ripopolare le campagne britanniche. Ripopolamento del licenide del timo Conosciuta anche col nome di large blue butterfly, questa farfalla venne dichiarata estinta nel 1979. In seguito è stata reintrodotta in Inghilterra per la prima volta 40 anni fa, usando esemplari … Leggi su periodicodaily

